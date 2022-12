Nara Pinheiro e Mariana Zwarg encerram o Prêmio BDMG Instrumental 2022

Nara Pinheiro vai lançar o álbum 'Tempo de vendaval' no início de 2023 (foto: Elcio Paraíso/divulgação)

Um repertório "bem colorido" é o que promete a flautista Nara Pinheiro para sua apresentação, nesta quarta-feira (7/12), com Mariana Zwarg. Este ano, Nara foi a única mulher contemplada com o Prêmio BDMG Instrumental. O show será realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, com entrada franca.





Nara conta que buscou inspiração na forma como Mariana e o pai dela, Itiberê Zwarg, criam e arranjam música. Participar de oficina com Itiberê foi fundamental, revela.





A flautista destaca também a influência de Toninho Horta sobre toda uma geração de jovens musicistas, como é o caso de Luísa Mitre e Marcela Nunes, já premiadas pelo BDMG. Para ela, o prêmio ajuda a difundir e popularizar o gênero instrumental.





A relação de Nara Pinheiro com a banda e Mariana Zwarg se fortaleceu durante a pandemia. Gravado a distância, o disco agora ganha vida no palco – o primeiro encontro do grupo ocorreu em maio, justamente na edição do BDMG Instrumental.





"A temperatura do público realmente aquece a apresentação. A gente precisa dessa troca, tudo faz sentido quando é assim", diz Nara Pinheiro.





Mariana Zwarg acredita que a diversidade da produção instrumental e autoral leva ao ouvinte referências importantes sobre o gênero, "o que é muito importante para o artista."

Espaço para o interior

Nara defende a abertura de espaços na capital para o artista do interior apresentar seu trabalho. Ela é professora do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano em Juiz de Fora, onde reside.





Flautista, cantora e compositora, a vencedora do BDMG Instrumental 2022 é mestranda em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela se graduou em flauta transversal pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pela Bituca – Universidade de Música Popular, em Barbacena.





A convidada Mariana Zwarg é flautista, saxofonista, compositora e arranjadora. Afilhada de Hermeto Pascoal, ela integrou a Itiberê Orquestra Família, formada pelo pai, que toca com Pascoal. Com 15 anos de carreira, ela lancou o disco solo “Nascentes” (2020) com o Mariana Zwarg Sexteto Universal.





BDMG INSTRUMENTAL

• Com Nara Pinheiro e Mariana Zwarg.

• Nesta quarta-feira (7/12), às 20h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários).

• Entrada franca. Retirar ingressos em bb.com.br/cultura ou na bilheteria física do CCBB

