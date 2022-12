Coral belo-horizontino reconhecido pela Santa Sé se apresenta na Itália

Respeitável público italiano, jovens cantores líricos de BH vão aí! (foto: Reprodução/Arquidiocese de Belo Horizonte) De Belo Horizonte para a Europa, com escalas na voz de jovens mineiros, a bordo da classe especial do talento e na suavidade de um voo pela música sacra e popular. Na próxima quinta-feira (8), um coral formado por 20 integrantes, na faixa etária de 14 a 24 anos, embarca para uma turnê na Itália, com apresentações marcadas em cidades do Sul do país e na capital, Roma.









Com apoio da Paróquia Santa Tereza e Santa Terezinha, no Bairro Santa Tereza, na Leste da cidade, o “Puer Singers” (traduzindo: “puer”, do latim, jovem, e “singers”, do inglês, cantores), vinculado à Arquidiocese de BH, tem uma característica importante e singular. No país, Belo Horizonte é a única capital que tem um coral infanto-juvenil ligado à Federação Nacional dos Meninos Cantores do Brasil, a qual, por sua vez, se une à Federação Internacional de Pueri Cantores (pueri, meninos) e à Santa Sé.





Para cair nas graças da Federação Internacional Pueri Cantores (com sede em Roma), que mantém, com excelência, corais de meninos cantores em todo o mundo, não basta querer. Criado há 12 anos, o “Puer Singers” foi submetido a um rigoroso teste, apresentando à banca examinadora uma missa completa, peças sacras e contemporâneas. Ao final, foi aprovado.





Segundo o maestro Paulo Ricardo, professor de piano e canto, estão programados 12 concertos no Sul da Itália (de 9 a 23) e em Roma (24 a 30). Em BH, o coral voltará à Igreja Santa Tereza e Santa Terezinha, na Praça Duque de Caixas, em Santa Tereza, em fevereiro, “em todos os segundos domingos de cada mês, às 18h30”.

Ansiedade

Na viagem à Europa, estará o coro jovem. “O ‘Puer Singers’, com 60 meninos e meninas de 4 a 26 anos, divide-se em três grupos: os pequenininhos, os jovens e os maiores”, informa o maestro. Entre os maiores, está Paulo Antônio de Oliveira Lois Mendes, de 24, residente no Santa Tereza. “Entrei para o coral quanto tinha de 13 para 14 anos. Fui à Itália com o maestro para acertar os detalhes da turnê, mas, agora, será diferente. Vamos cantar em grupo! Então estou muito ansioso, pois a expectativa de todos nós é grande. Trata-se de uma realização importante”, diz o músico. A viagem está sendo totalmente custeada pelas famílias dos integrantes do coral.





Para encantar as plateias de localidades italianas como Altamura, Gravina in Puglia, Matera, Bari e Roma, o coral, formado por jovens residentes em Belo Horizonte e região metropolitana, 10 natalinas, das quais um chorinho, e 10 populares brasileiras, de Dorival Caymmi a Milton Nascimento. “Serão canções sacras e populares”, resume o maestro Paulo Ricardo, que se iniciou na música aos 8 anos, como soprano no Coral Santo Antônio Maria Zaccaria, em BH, e foi menino cantor do coral “Mater Ecclesiæ”, em Santa Luzia, município vizinho à capital.

Muitas histórias

O “Puer Singers – Meninos Cantores de Belo Horizonte nasceu, segundo o maestro Paulo Ricardo, da “alegria de cantar junto” conectada ao pensamento “de expandir, cultivar e levar para o mundo, de forma profissional, as raízes do canto coral”.





O maestro criador do grupo lembra que, em 2010, quando a história começou, a turma se destacava pelo altíssimo nível de dedicação e execução de obras antigas para canto coral formado por crianças, adolescentes e jovens. “Os ensaios ocorriam em locais cedidos como centro de formação artístico-musical e, às vezes, nas casas dos integrantes.





“De 2010 a 2020, a reputação do grupo cresceu muito, e, graças à gravação do primeiro CD e participação em festivais fora e dentro do país, a formação se tornou nacional e internacionalmente conhecida”, destaca o maestro. Desde sua fundação o “Puer Singers” tem BH como sede, e, para suas atividades, conta com o apoio da Paróquia Santa Tereza e Santa Terezinha. A preparação vocal está a cargo da professora Sara Tiemi Sagawa.