Zema e Cleitinho fazem desafio de prancha: 'Corpo melhor que o meu'

Zema ainda brincou com Cleitinho que conseguia ficar até com um braço. (foto: Reprodução/Instagram)





Cleitinho compartilhou que estava na academia onde Zema faz exercícios. “Pessoal, vocês que acompanham o Zema nos Stories estão vendo que essa é a academia onde ele faz os treinos dele. Você faz 5km por dia, né?”, questionou ele.









“É, 14km eu nunca corri na minha vida. O Cleitinho está me surpreendendo aqui, você está pronto para disputar uma maratona”, elogiou Zema. “Você está com um corpo de maratona, você tem o corpo melhor que o meu”, reforçou Cleitinho. O governador, então, desafiou ele: “Eu quero disputar com ele a prancha”.





No fim, Zema se saiu melhor e conseguiu sustentar a posição da prancha por mais tempo que o senador. Ele ainda brincou que conseguia ficar até com um braço.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o senador eleito Cleitinho (Republicanos-MG), resolveram fazer um desafio neste domingo (5/2). No Stories do Instagram, os dois testaram quem consegue ficar na posição do exercício da prancha por mais tempo. O parlamentar até elogiou o chefe do Executivo estadual: “Corpo melhor que o meu”.