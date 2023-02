Ciro Nogueira critica Xuxa na vacinação: 'Governo voltado ao passado'

Ciro Nogueira chama Xuxa de 'ídolo do passado' para criticar governo Lula (foto: EVARISTO SA / AFP)

O ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro e senador, Ciro Nogueira (PP), criticou a atual gestão do Ministério da Saúde, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele referiu-se à Xuxa Meneghel usando o termo “ídolos do passado” para criticar o convite que a “rainha dos baixinhos” recebeu para ser a primeira embaixadora da campanha de vacinação.