Aliado de Bolsonaro, Ciro Nogueira se encontra com futuro ministro de Lula

Ciro Nogueira (PP-PI) e Rui Costa (PT-BA) se reuniram nesta terça-feira (13/12) para conversar sobre o funcionamento da Casa Civil (foto: Reprodução/Instagram)

O ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP-PI), se reuniu nesta terça-feira (13/12) com seu sucessor a partir de janeiro, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), nome que foi confirmado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a pasta. Este foi o primeiro encontro entre os políticos após a definição de Lula pelo parlamentar baiano.Durante a conversa, os políticos trataram dos processos de transição. A estrutura da pasta foi apresentada ao futuro ministro e foi acertado que o chefe de gabinete da atual gestão será o ponto de ligação entre eles.A reunião foi conduzida de forma tranquila e foram sanadas dúvidas superficiais sobre o dia a dia da Casa Civil.

Ciro é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) e foi indicado para a pasta em meados do ano passado, buscando melhorar a interlocução do Planalto com o Congresso.



Espera-se que, durante o próximo governo, a Casa Civil seja responsável pelo gerenciamento dos programas e dos projetos tocados em outros ministérios. Já a articulação política, principal função na atual gestão, deverá realizada por outra pasta.