Ciro Nogueira ironiza primeiros ministros anunciados pelo governo Lula

Ciro Nogueira usou as redes sociais para comentar as decisões de Lula para os ministérios (foto: Evaristo Sa/AFP)

O ministro da área econômica, o da Justiça e chefe da PF, o da Defesa e chefe das FFAA, o chefe da Casa Civil, coração do governo, e o das Relações Exteriores: todos homens e brancos. Não iam mudar o governo "misógino"? %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) December 10, 2022

A verdade é uma só: o governo eleito já fez sua opção por homens brancos para comandar o coração do governo. Apesar dos discursos, podem até trazer mulheres e minorias. Será só propaganda e na periferia do poder real. %u2014 Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) December 10, 2022

Governo Lula

O ministro-chefe da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro (PL), Ciro Nogueira (PP-PI), foi às redes sociais comentar as escolhas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para os ministérios.Nogueira ironizou as decisões de Lula e questionou se ele não iria mudar a "cara do governo misógino". Até então, os cinco ministros anunciados são homens brancos "O ministro da área econômica, o da Justiça e chefe da PF, o da Defesa e chefe das FFAA, o chefe da Casa Civil, coração do governo, e o das Relações Exteriores: todos homens e brancos. Não iam mudar o governo 'misógino'?", escreveu Ciro no Twitter."A verdade é uma só: o governo eleito já fez sua opção por homens brancos para comandar o coração do governo. Apesar dos discursos, podem até trazer mulheres e minorias. Será só propaganda e na periferia do poder real", completou.