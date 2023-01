Ciro Nogueira sobre governo Lula: 'Nem começaram e a coerência acabou'

Cerca de 3.500 pessoas foram convidadas para a festa na noite da posse presidencial. Ex-ministro cobra a liberação dos nomes (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO; Ricardo Stukert/PR)





Cerca de 3.500 pessoas foram convidadas para a festa na noite da posse presidencial.





“Na campanha, promessa de ‘revogaço’, de fim de sigilo. No governo, sigilo até para a festança da posse. Uma coisa não é mais sigilo: nem começaram e a coerência acabou”, disse.





O argumento do Ministério de Relações Exteriores para impor os sigilos é que as informações têm “caráter reservado”. A justificativa foi dada em resposta a um pedido de acesso à informação da revista Veja.





Os gastos da festa, por outro lado, são dados públicos. Em resposta a um pedido de acesso à informação do jornal O Globo, a Secretaria-Geral da Presidência informou que a posse custou R$ 627,9 mil. O montante não distingue o coquetel de toda a cerimônia, mas exclui os gastos com o “Festival do Futuro”.





O ex-ministro da Casa Civil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e senador, Ciro Nogueira (PP), criticou, neste domingo (29/1) , o sigilo imposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sob a lista de convidados para o coquetel no Palácio do Itamaraty, em 1º de janeiro, em sigilo por 5 anos.