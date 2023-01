Site do PT é hackeado e exibe imagem de ex-ator pornô

Imagem do ex-ator pornô Kid Bengala ficou na página inicial do site do partido (foto: Reprodução)

O site do PT (Partido dos Trabalhadores) foi alvo de um ataque hacker na madrugada deste domingo (29/1).

O responsável pela invasão, que ainda não foi identificado, publicou uma foto do ex-ator pornô Kid Bengala na página inicial do site do partido. Por volta das 8h, o site já tinha sido recuperado.

Além da foto de Kid Bengala, o invasor postou mensagens contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o partido e também colocou o link de um site de vídeos pornô.

O reportagem pediu um posicionamento do partido a respeito da situação e aguarda retorno.

Na última sexta-feira (27/1), o perfil do cantor Luan Santana no Twitter foi hackeado com a mesma foto de Kid Bengala. O hacker também mudou as informações na bio do perfil do artista.

Além disso, em um dos posts feitos pelo hacker na conta do cantor, ele indica um perfil para ser seguido. "Direto eu faço zoeiras como essa aqui. Prometo que vocês vão gostar", escreveu na ocasião.