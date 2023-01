O que Lula disse a Temer antes de chamá-lo de golpista

Um dos assuntos políticos mais comentados desta semana foi a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o ex-presidente Michel Temer (MDB) que, durante uma entrevista coletiva, na última quarta-feira (25/1), em Montevidéu, no Uruguai, chamou o ex-mandatário de "golpista".

Lula e Temer conversaram durante a posse do ministro Alexandre de Moraes no STF, em 2017

Embora Lula tenha trocado farpas com Temer, em 2017, na posse do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente e o petista tiveram uma conversa ao pé do ouvido bem mais amigável.