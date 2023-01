Dino para comandante militar: 'Tem que prender. Eles cometeram um crime'

No dia da invasão do Congresso, general e Dino travaram diálogo tenso (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



O ministro da Justiça, Flávio Dino, travou um momento de tensão com o comandante militar do Palácio do Planalto, general Gustavo Dutra de Menezes, durante a desocupação dos golpistas do palácio, no dia 8 de janeiro.





Um diálogo entre o ministro e o general, publicado na coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, demonstra a indiferença que alguns militares demonstraram no dia. Na ocasião, o general só determinou que prendessem os golpistas após um apelo de Dino.

"Presos, general. Tem que prender, general. Eles cometeram um crime, general", respondeu Flávio Dino.





Foi então que Dutra de Menezes ligou para um coronel mandando deter os baderneiros.

Coronel dispensado





Em meio ao clima de tensão envolvendo o governo Lula e os militares após os atos golpistas do dia 8 de janeiro, o general deve deixar o Comando Militar do Planalto até março.