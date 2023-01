Comandante do Exército afirma: 'Militares não estão acima da lei'

O general Tomás Paiva (foto: EsPCEx /Divulgação) O novo comandante do Exército, general Tomás Paiva, se reuniu com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto, na tarde desta sexta-feira (27/1).

Na saída da reunião, Paiva não confirmou nem negou que tenha debatido com o vice-presidente da República a punição de militares envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro, mas apontou que ninguém está acima da lei.

O general Tomás Paiva negou que mais substituições no comando da Força estejam sendo estudadas no momento. “Não, por enquanto a gente está tranquilo, quando tiverem as reuniões administrativas normais, de transferências, a gente vai fazer as trocas necessárias”, afirmou Paiva.

Em relação à indústria de defesa, temática vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), que Alckmin é o titular, Paiva não confirmou ter tratado do tema. "A indústria de defesa é um tema que a gente acaba de tratar com o presidente Lula”, disse o general.





Segundo o militar, o encontro seria apenas uma visita de cortesia ao vice-presidente, a quem disse já conhecer do tempo em que Alckmin era governador no estado de São Paulo onde era comandante do Comando Militar do Sudoeste.