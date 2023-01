PGR denuncia à Justiça mais 150 por atos golpistas em Brasília

Brasíla - A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou, ontem, mais 150 pessoas que participaram dos ataques golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. Eles foram presos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, no dia seguinte aos atos, e podem responder por associação criminosa e incitação ao crime por provocar animosidade entre as Forças Armadas e os três Poderes.Ao todo, a PGR já denunciou 254 pessoas pelos ataques na capital federal. As denúncias são assinadas pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, e narram a sequência dos acontecimentos. Ainda ontem, a Polícia Federal realizou a Operação Lesa Pátria , terceira fase da investigação contra participantes e financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em Minas Gerais ( onde um fazendeiro e outras pessoas foram detidos ), Santa Catarina, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo.