Internet acusa deputado Nikolas Ferreira de gordofobia

O parlamentar zombou a caracterização da influenciadora Thais Carla: "Tiraram a beleza". (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP + Reprodução/Redes sociais ) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) está sendo acusado de gordofobia nas redes sociais, por publicar, nesse sábado (4/1), a imagem da influenciadora Thais Carla fantasiada de Globeleza. Em seu Twitter, o parlamentar zombou a caracterização: “Tiraram a beleza e ficou só o Globo”.







Thais Carla aproveitou o clima de carnaval para levantar mais um debate sobre os padrões de beleza, em redes sociais. Logo o deputado, que recentemente recuperou sua conta na plataforma, comentou a postagem. A análise de Nikolas não foi bem vista na internet e sua atitude foi considerada gordofobia pelo publico.





“O cara é deputado, recebe seu salário por conta dos nossos impostos e chega na internet para ofender os outros a troco de nada. Que loucura.”, afirma uma pessoa.





Algumas pessoas na plataforma relatam que apesar de não concordar com Thais algumas vezes, o parlamentar mineiro ultrapassou os limites de um representante do povo que “ se diz homem de Deus”. Nem mesmo os apoiadores de Nikolas concordaram com sua atitude.

Porém, irmão, qual a ideia desse cara? O cara é deputado, recebe seu salário por conta dos nossos impostos e chega na internet pra ofender os outros a troco de nada.



Porém, irmão, qual a ideia desse cara? O cara é deputado, recebe seu salário por conta dos nossos impostos e chega na internet pra ofender os outros a troco de nada.



Que loucura. https://t.co/mnmwrWIBIE %u2014 DANIEL LAGES (@danlagez) February 5, 2023 GORDOFOBIA: NIKOLAS FERREIRA RELEVA PRA TODO MUNDO O CARA ESCROTO QUE É



O Deputado Nikolas Ferreira sai do personagem bonzinho e mostra pra todo mundo o cara escroto que na verdade é. Ele fez uma publicação cheio de preconceito, zombando de Thais Carla, eleita a Globeleza 2023. pic.twitter.com/NdjRpFiole %u2014 Tihh Gonçalves (@tihhgoncalves) February 5, 2023 Isso é o trabalho de um deputado? %u2014 Euclides Lima%uD83D%uDCA1%u26D1%uFE0F %uD83D%uDC0A%uD83D%uDEA9 (@Euclideslima8) February 4, 2023

“Gosto muito de você e do trabalho que tem feito, mas esse post não foi nada legal”, disse um apoiador.





NIKOLAS ,gosto muito de vc e do trabalho que vc tem feito mas, esse post não foi nada legal ! https://t.co/DvgB0wYScW %u2014 Aisha Lopes (@AishaLopes17) February 5, 2023 Eu não concordo muitas vezes com a forçação da Thaís, mais isso JAMAIS da o direito de vc vir emitir sua opinião, principalmente sendo representante do povo e ainda se dizendo homem de Deus , onde tem Deus nisso aí ? %u2014 Talita %u2B50%uFE0F (@Talitacarou) February 5, 2023