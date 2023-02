Internet cobra Nikolas e Cleitinho: 'Por que não fiscalizaram motociatas?'

Senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) participa de motociata com o ex-presidente Bolsonaro (PL) em Divinópolis, na campanha eleitoral de 2022 (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press ) Internautas criticaram a decisão do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) de fiscalizar o hotel em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado. O anúncio foi feito pela dupla nesta sexta-feira (03/02), em Brasília, e, nas redes sociais, os eleitores destacam: "Por que não fiscalizaram as motociatas?"





O Estado de Minas fez uma publicação em suas redes sociais compartilhando o intuito dos políticos. Nos comentários, diversas pessoas se mostraram indignadas com a ação: “A dupla: o Sem e o Que Fazer!”, criticou uma pessoa.









“Aproveitem e fiscalizem também os valores gastos com as motociatas, foram mais de 80 encontros que custaram mais de R$ 500 mil cada. Quem bancou e qual foi o objetivo desses eventos. Levou alguma benfeitoria para os municípios?”, disse um seguidor.





Por outro lado, os usuários da rede social demonstram estar cansados desse cenário conflituoso e pedem para que os políticos parem com essa “guerra boba”. Os leitores apontam que se a dupla está interessada no dinheiro da população, deveria abrir mão dos auxílios que recebem e “doar para os pobres”.





Gastos com motociatas