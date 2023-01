Moraes libera contas de Nikolas Ferreira no Instagram e Twitter

Nikolas disse que a tentativa do ministro de bloquear o seu canal no Telegram é equivalente a censura (foto: Redes Sociais/Reprodução) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou, nesta quinta-feira (26/1), as contas do deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) no Instagram e no Twitter.





A decisão foi assinada na terça-feira (24), mas só foi publicada nesta quinta-feira (26).





Nikolas sobre multa de Moraes ao Telegram: 'É proibido falar no Brasil'



Telegram “Determino, ainda, a imposição de medida cautelar em face de Nikolas Ferreira consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 10 mil no caso de descumprimento."

Em ofício enviado ao ministro, a empresa havia pedido que Moraes reconsiderasse a decisão de bloquear o perfil do deputado. Os advogados do aplicativo afirmavam que algumas ordens da Corte voltadas à remoção de conteúdo são feitas com "fundamentação genérica".



Nikolas disse que a tentativa do ministro de bloquear o seu canal no Telegram é equivalente a censura. Para ele, os parlamentares do Brasil ficam coagidos de se manifestar, por temerem ser censurados.



O deputado eleito já tinha perdido sua conta no Instagram e no Twitter.