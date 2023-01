Nikolas sobre multa de Moraes ao Telegram: 'É proibido falar no Brasil'

Nikolas disse que multa ao aplicativo Telegram é 'deplorável' (foto: Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que a tentativa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear o seu canal no Telegram é equivalente a censura. Para ele, os parlamentares do Brasil ficam coagidos de se manifestarem, por temerem ser censurados.













Em ofício enviado ao ministro, a empresa havia pedido que Moraes reconsiderasse a decisão de bloquear o perfil do Telegram do deputado. Os advogados do aplicativo afirmavam que algumas ordens da Corte voltadas à remoção de conteúdo são feitas com "fundamentação genérica".





Nikolas disse que não teve acesso ao processo e que não sabe quais foram os fundamentos usados por Moraes, mas classificou a multa como "deplorável".





"É multa para quem toma uma decisão diferente da dele [Alexandre de Moraes]. Realmente é um estado de exceção que a gente está vivendo", disse Nikolas.





A conta de Nikolas continua ativa no Telegram.