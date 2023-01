Weintraub diz que Lula é 'ingrato': 'Estava enjaulado e Jair o ressuscitou'

O ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Weintraub, usou as redes sociais para alfinetar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Weintraub disse que Lula é "ingrato" e alega que o petista estava "enjaulado" e só chegou a Presidência da República porque foi "ressuscitado" pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração do ex-ministro foi dada ao compartilhar uma notícia em que o filho do presidente Lula, Luis Claudio Lula da Silva, acusou Carlos Bolsonaro e o ex-presidente de estarem "fugindo" . Carlos, que é vereador do Rio de Janeiro, segue nos Estados Unidos e não pretende retornar ao Brasil.