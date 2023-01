Nikolas ironiza Supremo ao anunciar noivado: 'Espero que o STF não derrube'

Deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) ironiza decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear suas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) postou em um "perfil reserva" no Instagram uma foto anunciando seu noivado. Para legendar a imagem, o parlamentar ironizou a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de bloquear o acesso às suas redes sociais."Espero que o STF não derrube meu noivado também. Grande dia", afirmou o parlamentar mineiro.As contas do deputado apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), do produtor de conteúdo para internet Monark e outros bolsonaristas foram suspensas por suposto apoio aos ataques terroristas do dia 8 de janeiro em Brasília.Os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF foram invadidos e vandalizados por terroristas que afirmaram, sem apresentar provas, que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi fraudada.

Nikolas, inconformado com a decisão, afirmou que as redes sociais do deputado federal André Janones (Avante-MG) não são bloqueadas.



"Eu sou um parlamentar que não posso falar. Impressionante que não calam outros deputados que falam mentiras, como, por exemplo, o (André) Janones (Avante-MG), que pregam fake news e que pregam inclusive guerra civil", reclamou o parlamentar mineiro.