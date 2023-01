STF lança campanha em defesa da democracia; veja vídeo

Segundo o STF, o objetivo é que 'nunca seja esquecido e nem se repita' os ataques terroristas (foto: STF/REPRODUÇÃO)









Segundo o STF, o objetivo é que “nunca seja esquecido e nem se repita, e destacar que a democracia e a Suprema Corte saem fortalecidas desses acontecimentos”. Os vídeos e demais materiais de divulgação, como cards para redes sociais, estarão disponíveis para compartilhamento por entidades, outros tribunais, órgãos públicos e quaisquer interessados em aderir à campanha.









O conteúdo foi produzido pela TV Justiça com o apoio da Associação Brasileira de Agências de Publicidade (Abap). Já para a difusão do conteúdo, a Corte terá o apoio da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). "O Supremo Tribunal Federal reconstituirá seu edifício-sede, patrimônio histórico dos brasileiros e da humanidade, e símbolo do Poder Judiciário, um dos três pilares da democracia constitucional brasileira”, garantiu a presidente do STF, ministra Rosa Weber.

Alexandre de Moraes: 'As instituições não feitas só de tijolos'

“Os trabalhos envolvem remover estilhaços, reerguer mesas e cadeiras, reedificar os espaços e restaurar móveis e antiguidades. Contudo, a resposta aos atos criminosos passa também por difundir a mensagem de que esta Suprema Corte, assim como a defesa que a instituição faz da democracia e do estado de direito, seguem inabaláveis", afirmou a magistrada.





*Com informações da assessoria de imprensa do STF









Após os atos terroristas de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) lançou uma campanha de apoio às instituições. Intitulado Democracia Inabalada (#DemocraciaInabalada), o projeto vai até 1º de fevereiro, com exibições de vídeos na TV Justiça, em outras emissoras e sites, além de postagens nas redes sociais da Corte, para chamar a atenção ao lamentável episódio de depredação das sedes dos Três Poderes (veja vídeo abaixo).