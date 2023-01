Zema critica suspensão da conta de Nikolas Ferreira nas redes sociais

“O direito de se manifestar, de não concordar é sempre legítimo em uma democracia. Nós estamos assistindo uma arbitrariedade gigante, na minha opinião, você não poder discordar, você ter que ficar calado, ter que se omitir, mesmo não concordando. Uma coisa é desinformação, é invasão, é ‘quebra-quebra’, como aconteceu, e os culpados precisam ser realmente punidos, e outra coisa é você discordar, é você ter uma posição diferente”, disse Zema ao responder o questionamento sobre Nikolas Ferreira na Rádio Gaúcha.

As contas de Nikolas Ferreira e outros bolsonaristas estão retidas nas redes sociais , por suposto apoio aos atos terroristas em Brasília. Desde a última sexta-feira (13/01) sem acesso às suas páginas do Instagram, do Twitter e do Facebook, o deputado federal eleito ressaltou em vídeo no YouTube que não foi notificado e que não sabe o motivo do bloqueio.