Zema sobre atos terroristas: 'Governo fez vista grossa para ser vítima'

Romeu Zema, governador de Minas Gerais, apoia Jair Bolsonaro desde 2018 (foto: Reprodução/Agência Minas)

O governador mineiro Romeu Zema (Novo-MG) afirmou na manhã desta segunda-feira (16/1) que o governo federal fez "vista grossa" em relação aos atos terroristas do Distrito Federal (08/01), para que pudesse sair como "vítima" da história.

"Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima. É uma suposição. Mas as investigações vão apontar se foi isso", disse em entrevista à Rádio Gaucha.

Ao afirmar que a direita radical "foi minoria" nos ataques golpistas aos prédios da Praça dos Três Poderes, Zema endossa um discurso que cresce nas redes sociais, de que os atos teriam "infiltrados".

Defensores dessa teoria pontuam que a manifestação seria pacífica se não fossem alguns "petistas" ou "críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)", que teriam se infiltrado nos atos e realizado a destruição do interior dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia: Vídeo mostra homem com camisa de Bolsonaro quebrando relógio de Dom João VI

Um dia após os atos, Zema afirmou à CNN Brasil que não iria "apontar culpados" enquanto as investigações não fossem concluídas e que o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB-DF), determinado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes foi "arbitrária".