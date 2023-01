Vídeo mostra homem com camisa de Bolsonaro quebrando relógio de Dom João VI

Homem trajado com camisa com uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destruiu relógio que foi dado de presente a Dom João VI (foto: Reprodução/Fantástico/TV Globo)

Imagens que revelam o responsável pela destruição de um relógio dado de presente a Dom João VI, em 1808, durante os ataques terroristas realizados contra as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo (8/1), foram divulgadas neste domingo (15/1).O relógio, que estava no terceiro andar do Palácio do Planalto, foi derrubado pelo homem que está vestido com uma camisa em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), conforme divulgado pelo Fantástico, daA peça, de autoria do relojoeiro francês Balthazar Martinot, foi um presente da corte de Luís XIV. Sendo único no mundo, o mais próximo é um de tamanho menor que está no Palácio de Versalhes, na França.

Essa foi uma das obras históricas que foram destruídas pelos bolsonaristas que invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Além dele lá estavam um quadro de autoria de Di Cavalcanti, vasos chineses e outros.

A Ministra da Cultura, Margareth Menezes, havia dito que ainda não era possível saber se o relógio pode ser restaurado.

Mais de mil pessoas foram presas durante ou após o ataque, sendo que algumas já foram encaminhadas para os presídios da Papuda e da Colmeia, no Distrito Federal.