Randolfe para vândalos: 'Não serão objetos de tortura; não terá um Ustra'

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) espera que a punição, seguindo o que consta na legislação, 'sirva de lição para que vocês nunca mais tentem destruir os valores da República e da democracia brasileira' (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) foi as redes sociais garantir o respeito a legislação para os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) presos após o ataque e atos de vandalismo realizados nas sedes dos Três Poderes no último domingo (8/1)."Quero tranquilizar todos vocês de que vocês não serão objetos de nenhum tipo de tortura. Não terá pau de arara, choques elétricos, não terá, entre os carcereiros, nenhum coronel Brilhante Ustra para aplicar o terror dos terrores em busca de uma pretensa verdade", afirmou o político recordando práticas de tortura usadas pelo Estado brasileiro contra manifestantes contrários à ditadura cívico-militar de 64, fortemente louvadas pelos agora presidiários.

@randolfe.rodrigues Uma semana após o ataque terrorista, quero tranquilizar os detidos e seus familiares: TODOS serão julgados e terão direito à ampla defesa, pois vocês estão numa Democracia, não em uma ditadura (como muitos queriam). A Constituição que os detidos queriam destruir é a mesma Constituição que garante que os seus direitos não sejam violados. O Brasil respeita a lei, a democracia, as instituições, o povo. %u266C som original - Randolfe Rodrigues

Coronel Brilhante Ustra, também citado no vídeo, foi condenado em 2008 pela Justiça por praticar tortura durante a ditadura. Ustra já foi citado inúmeras vezes por Bolsonaro como símbolo de heroísmo, apesar da condenação.Randolfe prosseguiu assegurando que os detidos nos presídios da Papuda e da Colmeia "terão direito, conforme a Constituição que tentaram conspurcar, a ampla defesa e ao contraditório" e que "terão direito a tratamento digno dentro das regras do sistema penintenciário brasileiro".

Por fim, o senador relembrou a importância de democracia e dos direitos assegurados na Constituição e afirmou que os desdobramentos dos ataques e pedidos de intervenção militar sirvam de alerta.



"Vejam quão boa ela é (a democracia) e quantos direitos assegura a todos vocês. Espero que sirva de lição para que vocês nunca mais tentem destruir os valores da República e da democracia brasileira", encerrou o parlamentar.