Dino desmente fake news bolsonarista: 'Não consigo ressuscitar pessoas'

'Não consigo ressuscitar pessoas', brinca o ministro com a fake news de que convidou Michel Foucault para o governo (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou neste sábado (14/01), em suas redes sociais, uma resposta irônica a uma fake news de que teria convidado o filósofo francês Michel Foucault, morto em 1984, para atuar no governo, como seu mentor.





Na foto, logo abaixo, há um cartaz com a mentira. “Atenção, Patriotas. Uma tragédia está para se abater no Brasil. Não podemos permitir. Flávio Dino, atual ministro da Justiça, convidou Michel Foucault para atuar ao seu lado, como seu mentor”, diz uma parte do texto.





“O sistema prisional vai acabar, os criminosos tomarão às ruas”, continua o texto. Nos comentários da postagem, muitos seguidores responderam à publicação com risadas e comentários ironizando a situação. “Só se for na mesa branca” e “Meu Deus, até onde vai a loucura desse povo”, estão entre eles.





Vigiar e punir





O filósofo francês, Michel Foucault, nasceu em 15 de outubro de 1926, na capital francesa e morreu em 25 de junho de 1984. Entre seus vários livros publicados está "Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão", de 1975.



Na obra, Foucault analisa a vigilância e punição em várias entidades estatais, como hospitais, prisões e escolas. Ele discute ainda a ideia, aceita até então, da prisão como forma de cumprimento da pena.





“Venho a público esclarecer que não consigo ressuscitar pessoas e que, portanto, se cuida de uma mentira. Foucault faleceu em 1984”, escreveu na legenda da postagem.