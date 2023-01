Governo do MS oferece assistência jurídica aos presos pelos atos golpistas

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB-MS), publicou nas redes sociais, no sábado (14/01), que colocou a Defensoria Pública do estado para prestar assessoria jurídica gratuita aos presos que participaram dos atos terroristas que vandalizaram os prédios da Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, em 8 de janeiro.

Já são 1.398 presos pelos ataques terroristas que aconteceram no Distrito Federal no dia 8 de janeiro, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF). Entre os presos, também estão participantes do acampamento golpista que foi desmontado no Quartel-General do Exército em Brasília.