Ministro afirma que terroristas bolsonaristas têm 'método e comando'

Paulo Pimenta, Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do governo Lula (foto: Reprodução/PT) O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT-RS), afirmou que os bolsonaristas dos atos terroristas que danificaram prédios da Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, têm “método e comando”.





As imagens trazidas pelo Fantástico (@showdavida), são completamente revoltantes. Os atos terroristas promovidos pelos bolsonaristas comprovam que eles tem método e comando. É fundamental para a preservação da democracia que os líderes sejam identificados e responsabilizados. pic.twitter.com/aSangWGjgu %u2014 Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 16, 2023

Na reportagem, o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que muitos terroristas tinham equipamento e treinamento para se protegerem da ação das polícias e do Exército . Na ocasião, ele citou que alguns baderneiros tinham uma luva especial, que permitia que eles pudessem pegar granadas atiradas pela polícia com as mãos e mandá-las de volta aos agentes de segurança.

Leia: Vídeo mostra homem com camisa de Bolsonaro quebrando relógio de Dom João VI

Socos ingleses também foram vistos com os criminosos. Além disso, também foi observado que alguns terroristas sabiam como burlar e contornar os esquemas táticos de segurança utilizados no momento do embate.