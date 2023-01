Lira isenta Nikolas e outros deputados bolsonaristas de ataques terroristas

Lira defendeu Nikolas sobre ataques terroristas (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução; Redes Sociais/Reprodução)





Para Lira, Nikolas, Clarissa Tércio (PP-PE) e André Fernandes (PL-CE) não incentivaram os ataques. O presidente da Câmara disse ter conversado com os bolsonaristas e não viu evidências até o momento contra os três.

"Eu não vi, nos três parlamentares, Nikolas, André e Clarissa, nenhum ato que corroborasse com os inquéritos", disse Lira.





Em outro momento, isentou também a deputada Silvia Waiapi (PL-AP) dos ataques, mas pediu a punição no caso do deputado Abílio Brunini (PL-MT), que gravou um vídeo no salão verde da Câmara afirmando que os estragos eram mentira.





"Todos que tiverem responsabilidade vão responder, inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Esses deputados serão chamados à responsabilidade", afirmou Lira.





Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) nesse domingo (8/1). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília. Até terça-feira (10/1), cerca de 1.200 estavam detidas no QG do Exército.

Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam os Três Poderes para pedir um golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.

Após o ataque, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar Ibaneis Rocha do governo do DF por 90 dias.

Na segunda-feira, um dia após os attos, Lula e representantes de todos os estados fizeram reunião pela democracia. Depois, caminharam juntos do Planalto ao STF.

Também na segunda, os acampamentos de bolsonaristas golpistas foram enfim desmontados após ordem do STF. Mais de 1,2 mil foram detidos em Brasília. Concentrações também foram desfeitas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais. Na maioria dos casos, sem confrontos.

Até o momento, as investigações avançam e miram os financiadores dos ataques. O governo diz que pessoas de ao menos 10 estados bancaram ataques.





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), isentou o deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros deputados bolsonaristas dos ataques coordenados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).