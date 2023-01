Moraes multa Telegram por não suspender canal de Nikolas Ferreira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), multou o Telegram em R$ 1,2 milhão nesta quarta-feira (25/1). A empresa descumpriu uma determinação de suspender o canal do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) de sua plataforma.

Mais cedo, o Telegram contrariou o pedido de Moraes e pediu para a Corte "reconsiderar" a decisão de bloquear o perfil do Telegram do deputado. Em ofício enviado ao ministro, os advogados do aplicativo afirmam que algumas ordens da Corte voltadas à remoção de conteúdo são feitas com "fundamentação genérica".