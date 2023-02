Lula afirma que 'calote' de Cuba e Venezuela no BNDES é culpa de Bolsonaro

O petista disse também que o BNDES foi atacado com mentiras durante os últimos anos e que essas mentiras estão valendo "mais do que verdades ditas muitas vezes" (foto: Reprodução/TV Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou de cobrar a dívida de Cuba e Venezuela no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) propositalmente, para que o ex-mandatário tivesse uma narrativa para culpar o PT pelo “calote” dos países sul-americanos. A declaração foi dada na manhã desta segunda-feira (06/02), durante a posse de Aloizio Mercadante (PT) como presidente do banco , no Rio de Janeiro.









“Há sim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de empregos no Brasil. E vamos ser francos, os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo, esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que têm com o BNDES”, disse Lula.

Leia: Lula visita o Rio de Janeiro hoje (6/2) e inicia viagens pelo Brasil

O petista disse também que o BNDES foi atacado com mentiras durante os últimos anos e que essas mentiras estão valendo “mais do que verdades ditas muitas vezes”.





"Este banco [o BNDES] foi vítima de difamação muito grave durante o último processo eleitoral. As narrativas, mesmo que mentirosas, valem mais do que verdades ditas muitas vezes. Vivemos nos últimos quatro anos um processo de mentira tresloucada", afirmou Lula.