Lula fala sobre fake news e Biden comenta: 'Parece familiar'

Lula citou os últimos quatro anos do governo Bolsonaro e ressaltou que seu antecessor não gostava de manter relações com outros países e focava em disseminar informações falsas. “O senhor sabe que o Brasil ficou quatro anos se auto marginalizando. O presidente que não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com a fake news de manhã, de tarde e à noite. Ele parece que menosprezava relações internacionais ”, ressaltou.