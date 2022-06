Bolsonaro reage à sátira com seu rosto: 'Parece mais a Dilma'

Caricatura de Bolsonaro fica em segundo lugar no prêmio World Press Cartoon (WPC) (foto: Frank Hoppmann) O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta terça-feira (31/5) para ironizar uma caricatura com seu rosto. A obra, chamada “Bolsonaro”, do alemão Frank Hoppmann, alcançou o segundo lugar no prêmio World Press Cartoon (WPC). No entanto, o chefe do Executivo brasileiro apontou que o desenho se assemelha à ex-presidente Dilma Rousseff (PT).









Enquanto isso, Bolsonaro compartilhou em seu perfil do Twitter dizendo que a obra se parece com a petista e aproveitou para criticar o governo anterior. “Parece mais a Dilma kkkkkkkkkk. Falando nisso, alcançamos hoje A MENOR TAXA DE DESEMPREGO desde a maior recessão da história do país causada pelo PT em 2015, o que prova que as políticas e práticas do PT são tão destrutivas quanto um cenário mundial com guerra e pandemia”, disse.





- Parece mais a Dilma kkkkkkkkkkk%uD83D%uDC4D. Falando nisso, alcançamos hoje A MENOR TAXA DE DESEMPREGO desde a maior recessão da história do país causada pelo PT em 2015, o que prova que as políticas e práticas do PT são tão destrutivas quanto um cenário mundial com guerra e pandemia. https://t.co/g094olA1Cs %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 31, 2022

Conforme citou o presidente, o índice de desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre fevereiro-abril, o menor nível para esse período desde 2015, segundo dados divulgados nesta terça-feira (31/5) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por outro lado, o desemprego ainda afeta 11,3 milhões de pessoas no Brasil. Além disso, a informalidade atinge 40% dos trabalhadores e a população também sofre com a disparada da inflação, de 12,13% em doze meses em abril.