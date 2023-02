Eduardo sobre volta de Bolsonaro ao Brasil: 'Cedo ou tarde'

Eduardo Bolsonaro compartilhou trecho de entrevista em que diz que ex-presidente deve retornar ao Brasil cedo ou tarde (foto: Reprodução/Redes Sociais) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), 'filho 03' de Jair Bolsonaro (PL), resgatou um vídeo do dia da posse na Câmara dos Deputados para ressaltar que "cedo ou tarde" o ex-presidente deve retornar ao Brasil. Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro de 2022. O vídeo compartilhado nas redes sociais pelo parlamentar é do dia 1º de fevereiro.









"Cedo ou tarde certamente ele retorna para o Brasil. É que a gente não vive uma situação tão tranquila, né. Por exemplo, antes da posse de hoje, 11 deputados, todos eles por "coincidência" certamente da base do governo Bolsonaro estavam sofrendo com a possibilidade de não assumirem os mandatos sob o motivo acredite se quiser de, talvez, quem sabe, conexão com os atos de 8 de janeiro. Então é incrível o que tá acontecendo no Brasil", disse o parlamentar.





Para ele, estrangeiros não entendem a "situação" do Brasil. Eduardo também cita o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e as determinações do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu algumas redes sociais de bolsonaristas por compartilharem fake news durante o período eleitoral.

"Você fala com um americano, ele não consegue entender como que um governador eleito é afastado ou como que deputados eleitos correm o risco de não tomarem posse isso que eu não tô nem falando da censura nas redes sociais então o Brasil não vive uma normalidade democrática, e é por isso que eu acredito que o presidente ele tem que analisar o cenário antes de retornar ao Brasil", finalizou o deputado.