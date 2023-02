Mourão gastou ao menos R$ 3,8 milhões no cartão corporativo; veja despesas

Ex-vice-presidente gastou, no mínimo R$ 3,8 milhões no cartão corporativo (foto: Pablo Porciuncula/AFP) O ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), agora senador pelo Rio Grande do Sul, gastou R$ 3,8 milhões no cartão corporativo da Presidência da República, durante os quatros anos de mandato do governo Jair Bolsonaro (2019 - 2022). Os dados foram disponibilizados através da Lei de Acesso à Informação (LAI) à Agência Fiquem Sabendo.





As principais despesas de Mourão estão relacionadas a alimentação, hospedagens e viagens.









"Foi somente no final do primeiro semestre de mandato de Hamilton Mourão que o órgão adotou um sistema eletrônico para organizar os dados das despesas com o cartão de pagamentos", informou a Agência Fiquem Sabendo.





Conforme a Vice-Presidência, o órgão possui informações detalhadas sobre os gastos, desde o ano de 2005, em meio físico. Para conferir os gastos anteriores a 2019, é necessário ir pessoalmente.

Leia mais: Carlos Bolsonaro fez home office em hotel pago com cartão corporativo





De acordo com um levantamento do jornal O Estado de S. Paulo, seis empresas receberam mais de R$ 100 mil cada do ex-vice-presidente ao longo dos quatro anos de governo.

Mercadinho La Palma: R$ 311.498,83;

Pão de Açúcar: R$ 282.421,49;

Super Adega: R$ 264.391,34;

Big Box: R$ 241.197,16;

Atlântica Hotéis: R$ 204.080,15;

International Meal Company: R$ 102.071,53.