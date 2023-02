Flávio afirma que casas entregues por Lula foram feitas na gestão Bolsonaro

"A não ser que tenham inventado um método de construção, express, as unidades que estão entregando agora foram feitas em outro governo", disse Flávio (foto: Agência Brasil/Tânia Rêgo)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou, via redes sociais, que as casas entregues pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio do programa "Minha Casa, Minha Vida", foram feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), quando o mesmo programa era chamado de "Casa Verde e Amarela". O parlamentar questionou o número de residências que foram entregues em poucos dias de governo.

"A não ser que tenham inventado um método de construção, express, as unidades que estão entregando agora foram feitas em outro governo", disse Flávio.

Na postagem, Flávio citou as 2.745 unidades do Minha Casa, Minha Vida entregues na Bahia, na última terça-feira (14/02). Até a data de hoje (16/02), já se passaram 47 dias do novo governo Lula.

O senador afirmou, ainda, que o programa Casa Verde e Amarela não sofreu um "desmonte" enquanto o pai era presidente. Flávio disse que o governo Bolsonaro investiu R$ 2,4 bi em subvenções ao programa. Ou seja, destinou esse recurso para instituições públicas ou privadas em caráter assistencialista.

No entanto, o governo Jair Bolsonaro enviou R$ 82,3 milhões na proposta de orçamento de 2023 para o programa Casa Verde e Amarela. O número representa um recuo de 95% em relação à 2022, em que foram destinados R$ 1,2 bilhão.