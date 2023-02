Lula sobre atos de 8/1: 'Bolsonaro queria aquilo em 1º de janeiro'

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para relembrar sobre os gastos feitos na gestão Bolsonaro para tentar vencer as eleições de outubro (foto: Agif/Folhapress)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou, mais uma vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelos atos terroristas que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro. Para Lula, o intuito de Bolsonaro era ter “feito aquilo no dia 1º de janeiro”. As declarações foram dadas em entrevista à jornalista Daniela Lima, na CNN, nesta quinta-feira (16/2).

“Ele sabe que ele tem responsabilidade pelos atos de 8 de janeiro. Na minha cabeça ele queria ter feito aquilo no dia 1º de janeiro, não fez porque tinha muita gente aqui, e ele não ousou fazer aquilo. Ele pegou o momento em que estava toda a sociedade muito tranquila para ativar seus milicianos para fazer aquela baderna que fizeram aqui”, culpou Lula.





Gastos eleitorais

O presidente disse acreditar na importância de se ter uma oposição ao seu governo — papel que Bolsonaro disse que irá cumprir ao retornar dos Estados Unidos, onde está desde o fim do ano passado. “Eu acho que ele vai voltar, vai ser oposição, e é importante que a gente tenha oposição. É importante que a gente possa continuar fazendo o debate, mas é importante que a gente faça uma debate verdadeiro, não um debate mentiroso. Que as informações que a sociedade receba sejam informações muito verdadeiras para que ela possa melhor escolher”, desejou.Lula aproveitou a temática para relembrar sobre os gastos feitos na antiga gestão para tentar vencer as eleições de outubro. Segundo o chefe do Executivo, Bolsonaro e equipe gastaram cerca de 60 bilhões de dólares “para tentar ganhar as eleições”.“Não foi pouca coisa o que aconteceu nesse país. A quantidade de dinheiro jogado para tentar ganhar as eleições. Isso é importante que a sociedade compreenda porque o mercado não ficou irritado com isso. Não vi o mercado se queixar nenhuma vez da quantidade de coisas que ele desrespeitou do ponto de vista da responsabilidade fiscal e do teto de gastos. Se tem uma pessoa que desrespeitou toda a lógica da economia foi ele. Porque ele não entendia nada, o Guedes fazia o que bem entendia”, criticou Lula.