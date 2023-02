Lula diz que quer levar Campos Neto para conhecer regiões miseráveis

Lula vinha mantendo um clima de beligerância com o Banco Central e com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto (foto: REPRODUÇÃO;PT)

Após alguns dias de trégua, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chamando-o novamente de "cidadão" e dizendo que pouco o conhece, e se ofereceu para levá-lo aos lugares mais carentes do país, para mostrar a realidade da população.

"Como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central e que eu pouco conheço. Eu vi ele uma vez. A única coisa que eu quero é que ele cumpra [...] Se ele topar, quando eu for levar o meu governo para visitar os lugares mais miseráveis desse país, eu vou levá-lo para ele ver. Ele tem que saber que a gente nesse país tem que governar para as pessoas que mais necessitam", afirmou o presidente em entrevista à CNN.



A emissora divulgou alguns trechos da entrevista, cuja íntegra deve ir ao ar às 18h desta quinta-feira (16/2)



Lula vinha mantendo um clima de beligerância com o Banco Central e com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. No entanto, como a Folha mostrou, foi aconselhado por aliados próximos a diminuir o tom e evitar o confronto. A estratégia passou a ser deixar as críticas e ataques para parlamentares do PT, trégua que foi rompida na entrevista à CNN.





O mandatário havia iniciado suas críticas à alta taxa de juros, de 13,75% ao ano, e depois centrou os ataques na autonomia do Banco Central, prevista em lei aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. Lula chamou de "bobagem" essa condição da instituição. Na mesma ocasião, também criticou a meta anual de inflação, de 3,25%.



Ele tem dito que as altas taxas de juros e a meta de inflação são impeditivos para implementar as políticas sociais almejadas por seu governo. Depois afirmou que poderia mexer na autonomia da instituição após a saída desse "cidadão", sem mencionar o nome de Roberto Campos Neto. O mandato do dirigente vai até dezembro de 2024.





Críticas a Lula



Economistas críticos de Lula apontam falhas nas críticas à taxa básica de juros, considerada "excessiva" por petistas, e argumentam que foram as declarações do presidente contra a autonomia do Banco Central e a favor de mais gasto público que fizeram subir as expectativas de inflação, tornando mais difícil a queda da Selic.



Nesta semana, no entanto, o petista havia evitado criticar a taxa de juros, a instituição e Campos Neto, indicando que estaria seguindo os conselhos dos aliados para evitar o confronto. O presidente do Banco Central, por sua vez, também deu declarações conciliatórias.



No programa Roda Viva, que foi ao ar nesta segunda (13/2), Roberto Campos Neto mostrou disposição com o governo e disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance para aproximar o BC da gestão petista.



Dois dias depois, na quarta-feira (15/2), durante sessão solene no Congresso Nacional, disse que é preciso ter um "olho mais especial no social".