Lula é contra CPI dos atos antidemocráticos: 'Não precisamos disso'

“Temos instrumentos para fiscalizar o que aconteceu neste país. Uma comissão de inquérito pode não ajudar e criar uma confusão tremenda. Não precisamos disso agora”, disse o presidente em entrevista exclusiva à jornalista Natuza Nery, da GloboNews.

Segundo Lula, uma CPI "você sabe como começa, mas não sabe como termina”.

Lula: 'Precisamos derrotar a narrativa fascista no Brasil'

“O que podemos investigar em uma CPI que não podemos investigar agora? Há 1,3 mil pessoas presas. Estamos ouvindo depoimentos, pegando telefone celular… há filmagens das câmeras, que mostram quem participou. Sabemos quem foi, ou não, negligente”, disse.

Lula sobre atos terroristas: 'Nenhuma das inteligências serviu para avisar'

Apesar da declaração, Lula lembrou que a prerreogativa de abertura de uma Comissão é do Congresso Nacional. “Os partidos, na Câmara e no Senado, é que vão decidir. Mas, se me pedissem um conselho, diria: não façam CPI, pois não vai ajudar”, afirmou.

