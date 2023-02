PGR quer arquivar inquérito contra Bolsonaro por associar vacina e Aids

Ex-presidente declarou em uma live de outubro de 2021 que as pessoas totalmente vacinadas têm mais chances de contrair a doença (foto: Mauro Pimentel/AFP) A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, pediu, nessa quinta-feira (16/2), ao Supremo Tribunal Federal (STF), o arquivamento do inquérito aberto contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por fazer uma associação - sem provas - entre a vacinação contra o novo coronavírus e o suposto desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, a Aids









Segundo Lindôra Araújo, "as falas questionadas, se merecem crítica, devem ficar sujeitas ao debate político e eleitoral, mas não penal, dado seu caráter fragmentário e só incidente quando clara a violação ou colocação em risco do bem jurídico relevante", argumentou.





"Portanto, as condutas investigadas, ao menos com as provas amealhadas, não preencheram os contornos dos tipos penais apontados pela autoridade policial. Noutro giro, não se vislumbra qualquer diligência que possa ser realizada para complementar os elementos já coligidos, os quais, ao contrário, revelam-se suficientes, neste momento, para um juízo, de um lado, de absoluta carência de justa causa para a deflagração de persecução penal, e, de outro, até mesmo de atipicidade das condutas", concluiu a vice-PGR.

Entenda o caso

Na transmissão, ele leu duas notícias dos sites Stylo Urbano e Coletividade Evolutiva, que, baseados em relatórios inexistentes do Reino Unido, diziam que pessoas com a imunização completa estavam suscetíveis a contraírem HIV.





Na mesma gravação, Bolsonaro afirmou, citando um suposto estudo atribuído ao imunologista Anthony Fauci, que "a maioria das vítimas da gripe espanhola não morreu de gripe espanhola, mas de pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara". Na época, as máscaras eram obrigatórias em locais públicos no Brasil.





O tenente Mauro Cid ajudou a produzir o material divulgado pelo ex-presidente e, por isso, também foi incluído na investigação pela Polícia Federal. Por causa da repercussão negativa e da quantidade de desinformação, o Facebook e o Instagram retiraram o material do ar.