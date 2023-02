Michelle sobre Bolsonaro: 'Ele não deve voltar agora'

Michelle Bolsonaro nega que Bolsonaro deva voltar ao Brasil em breve (foto: Sergio Lima / AFP) Sem ser reconhecida, a ex-primeira dama do país Michelle Bolsonaro fez um passeio rápido, na tarde desta quinta-feira (16/2), por um dos principais shoppings da capital federal. Acompanhada da filha Laura, passou tempo dentro de uma loja de óculos. Ao telefone, saiu para falar em dos corredores menos movimentados. Estava casual, vestindo camiseta verde, calça jeans e tênis. O cabelo preso e um grande óculos escuros disfarçavam o rosto.









Presidência do PL Mulher





Michelle assumiu ontem a presidência nacional do PL Mulher. Vai receber um salário de mais de R$ 30 mil . “Não é tanto assim. Não é o valor líquido. E, se vou ter de viajar o país todo, preciso ter condições”, comentou ao ser questionada.





Sobre ter o nome cogitado para ser a sucessora política do marido, caso ele fique inelegível, sorriu um pouco envaidecida e desmentiu: “Não tenho pretensão alguma. Falam muita coisa, mas nem sempre é assim. E eu ja esclareci isso no meus stories”, referindo-se ao seu perfil no Instagram.





Perguntada sobre qual será seu primeiro compromisso oficial como presidente do PL Mulher , disse que não sabe ainda o que irá fazer: “Não sei de nada ainda. Terei uma reunião para tratar disso. Eu ainda estou organizando a minha vida pessoal”, respondeu, já demonstrando pressa para encerrar a conversa. Chamou a filha e disse que tinham de ir embora para outro compromisso. Michelle não fez compras no shopping.





A filha Laura acompanhava atenta os passos da mãe. “Não temos mais seguranças. Fico um pouco preocupada”, comentou. Michele interrompendo a conversa pediu para sair e deixou o shopping.