Instituição agradece doação de Michelle: 'Qualquer moedinha é tudo'

Michelle explicou que as moedas recolhidas no espelho d'água do Palácio da Alvorada foram doadas (foto: JL Rosa/AFP)





O Estado de Minas entrou em contato com a instituição e conversou com o coordenador identificado apenas como Jorginho. Segundo ele, o valor foi usado para compras de utensílios e alimentos.



“A doação foi mandada para a gente. Foram moedas e recebi com muito apreço. Investi em compras aqui para a gente. Foram 2 mil reais revertidos em mercadorias”, disse.





Segundo Jorginho, a ex-primeira-dama já conhecia o trabalho da instituição e sempre foi “muito presente”. “Foi sensacional, são 84 pessoas que dependem da gente. Imagina o gasto de isso tudo? Qualquer moedinha é tudo.”



Com a palavra. Michelle Bolsonaro

Mais cedo, Michelle usou as redes sociais para explicar que as moedas recolhidas no espelho d'água do Palácio da Alvorada foram doadas.





Segundo a ex-primeira-dama, as moedas foram destinadas à Vila do Pequenino Jesus, responsável por cuidar de pessoas portadoras de deficiência.





De acordo com a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), antes de deixar o cargo como primeira-dama, ela “expressou” sua vontade de que o valor fosse encaminhado para doação.





“O espelho d'água em frente ao Palácio da Alvorada é submetido a limpeza/manutenção periódica. Antes de deixar o Palácio da Alvorada, no dia 30 de dezembro, expressei o desejo de que, se fosse possível, quando realizassem a limpeza do local, as moedas que repousavam no fundo do espelho d'água fossem recolhidas e, em seguida, doadas a uma instituição de caridade que cuida de mais de 80 'especiais'”, disse no Instagram.





Para Michelle, dessa forma, as moedas proporcionariam "alegria e refrigério" a essas pessoas que poderiam ver atendidas algumas de suas necessidades.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (8/2), ter doado as moedas recolhidas no espelho d'água do Palácio do Alvorada. A contribuição, de R$ 2.213,55, foi feita para uma instituição chamada Vila do Pequenino Jesus, no Distrito Federal.