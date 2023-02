STF forma maioria contra recurso de Zambelli para retomar porte de armas

No voto, Gilmar Mendes afirmou que a deputada só não teve a prisão em flagrante decretada por causa do foro privilegiado. “A ausência de prisão em flagrante da deputada federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira decorreu justamente da incidência do foro por prerrogativa de função que, contraditoriamente, pretende ver afastada no momento. Por essas razões, reafirmo a competência do Supremo Tribunal Federal”, disse.