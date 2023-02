Miriam Leitão elogia início do governo Lula e é atacada por bolsonaristas

Míriam Leitão analisou como positivos os primeiros 45 dias do governo Lula (foto: Tv Globo/Reprodução)





Comentarista de economia da Globonews, Míriam Leitão analisou os 45 dias do governo Lula. Segundo ela, "muita coisa andou". "É impressionante que só tenha 45 dias", falou a jornalista."No caso da política habitacional, as pessoas com menor renda voltam para o programa e com subsídio", destacou Míriam.

“Fez uma enorme diferença por exemplo na vida dos yanomamis. Fez uma enorme diferença no combate ao desmatamento na Amazônia", seguiu.





Nas redes, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não gostaram . “Até a Globo se rendeu ao ótimo governo”, disse um internauta.





“Miriam Leitão atua como assessoria de imprensa de Lula e do PT”, escreveu outro.



“Miriam Leitão, estás falando sério? Tu pensas que somos imbecis?”, rebateu um terceiro.









