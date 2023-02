Eduardo sobre Bolsonaro: 'É ainda o maior líder da direita no Brasil'

Eduardo confirmou que Bolsonaro deve voltar ao Brasil (foto: AFP/REPRODUÇÃO)





Segundo ele, Bolsonaro deve voltar a ocupar o espaço político. “O presidente Bolsonaro ainda é o maior líder da direita no Brasil. Quer gostem ou não”, disse.

Eduardo também avaliou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ele, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) “não virou vice por passeio". “É o nome preferido do establishment. Se mais à frente vier um processo de impeachment (de Lula), vamos apoiá-lo com toda a certeza”, afirmou.





O ex-presidente Jair Bolsonaro está na Flórida, nos Estados Unidos. Ele saiu do país depois de se recusar a entregar a faixa presidencial a Lula.





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou que o pai deve voltar a fazer motociatas ainda este ano. A declaração foi dada durante entrevista à Rede Vida.