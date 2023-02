Lula exonera ex-assessora de Michelle Bolsonaro

Michelle Bolsonaro tinha como assessora pessoal Marcela Braga, que, depois, ganhou o cargo no vice-consulado em Orlando (foto: AFP/REPRODUÇÃO)





A conselheira Marcela Braga foi removida do cargo de vice-cônsul em Orlando (EUA) e o ministro de segunda classe Roberto Goidanich foi exonerado do posto de cônsul-geral em Faro (Portugal).





Marcela Braga já exerceu a função de assessora especial de gabinete da mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



No ano passado, ela trocou de cargo e assumiu a chefia do vice-consulado de Orlando, inaugurado por Bolsonaro.





Já o ministro Goidanich presidiu a Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), um centro de debates e pesquisas do Itamaraty, durante o período de Ernesto Araújo como chanceler.













O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou, nesta sexta-feira (17/2), uma ex-assessora pessoal da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e um diplomata “antimáscara” de suas funções no Itamaraty. Ambos bolsonaristas, segundo informações da