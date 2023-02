Lula sobre os 4 anos de Michelle no Alvorada: 'Desleixo, descaso e sujeira'

Ministério Público do Trabalho (MPT) iniciou uma apuração contra Michelle por suspeita de praticar assédio moral contra trabalhadores do Alvorada (foto: AFP/REPRODUÇÃO)





Segundo os relatos, a primeira-dama destratava os servidores da Presidência juntamente com o pastor Francisco de Assis Castelo Branco.



O pastor atuava como uma espécie de “síndico” da residência oficial, assediando os funcionários e ameaçando demitir quem questionasse suas ordens.



De acordo com as denúncias, Castelo Branco agia a mando de Michelle, que estava ciente de todas as ameaças e autorizava a prática de intimidação.





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será chamada a explicar a gestão do Palácio da Alvorada, chefiada por um pastor indicado por ela.A informação é da jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil.Nessa quinta-feira (16/2), Daniela entrevistou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Segundo a jornalisa, enquanto estavam ajustando o áudio para a entrevista, Lula falou, em tom indignado, sobre o assunto: "Você não imagina o desleixo, o descaso, a sujeira".O Ministério Público do Trabalho (MPT) no Distrito Federal iniciou uma apuração contra Michelle por suspeita de praticar assédio moral contra trabalhadores do Alvorada.