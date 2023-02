Veja imagens do sobrevoo de Lula a áreas afetadas por fortes chuvas em SP

Presidente voou de helicóptero nas proximidades de áreas afetadas por fortes chuvas em SP (foto: Twitter de Lula/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou ao final da manhã desta segunda-feira (20/2) sobrevoo a São Sebastião, em São Paulo. A cidade foi atingida pelas fortes chuvas entre sábado (18) e domingo (19). O petista estava na Bahia para o feriado de carnaval."Sobrevoando a região atingida pelas chuvas na chegada em São Sebastião. Me reúno agora com o governador (de São Paulo) Tarcísio de Freitas, com o prefeito (de São Sebastião) Felipe Augusto e ministros do nosso governo para trabalharmos juntos no enfrentamento dessa crise", escreveu Lula nas redes sociais.Nas imagens divulgadas pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o petista aparece ao lado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT). As chuvas deste fim de semana deixaram pelo menos 36 pessoas mortas O número de desaparecidos está em 40 , segundo Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, mas pode subir em razão da existência de pessoas sob os escombros. Em janeiro deste ano, Lula já havia ido ao estado em razão também de fortes chuvas, em Araraquara.