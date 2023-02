Lula deixa carnaval de lado e vai a SP visitar região castigada pela chuva

"Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia", declarou Lula (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai nesta segunda-feira (20/2) ao litoral norte de São Paulo acompanhar os trabalhos de resgate após as fortes chuvas que castigam a região. Lula estará acompanhado pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes. O presidente declarou ainda que o governo federal está à disposição para ajudar o governo de São Paulo e os municípios a auxiliarem as vítimas da tragédia, que já deixou 24 mortos.

Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia. https://t.co/FSV8nz6lRP %u2014 Lula (@LulaOficial) February 19, 2023 "Amanhã irei para São Paulo visitar a região e acompanhar os esforços de enfrentamento dessa tragédia", declarou Lula em sua conta no Twitter. "Vamos reunir todos os níveis de governo e, com a solidariedade da sociedade, atender feridos, buscar desaparecidos, restabelecer as rodovias, ligações de energia e telecomunicações na região. Meus sentimentos às famílias que perderam pessoas queridas nesta tragédia", acrescentou o presidente.





19:10 - 19/02/2023 Chuva em SP: Tarcísio pede ajuda às Forças Armadas para resgate de vítimas Mais cedo, o ministro Waldez Góes já havia anunciado que iria visitar a região amanhã, e que a Defesa Civil Nacional também ajudará nas buscas e resgate às vítimas da chuva. Os temporais atingiram o litoral norte do estado, incluindo as cidades de Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela. As chuvas causaram fortes alagamentos na região, e interditaram as principais vias de acesso. Há bloqueios nas rodovias Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Tamoios. Mesmo os helicópteros da Polícia Militar estão tendo dificuldades com as chuvas, e o Exército vai enviar aeronaves para ajudar nos resgates. Em 24 horas, choveu o esperado para todo o mês de fevereiro na região.





Lula disse ainda que está em contato com as autoridades locais, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. "Todo o governo federal, através da Defesa Civil e das Forças Armadas, estão à disposição e atuando para ajudar no que for necessário e somar esforços ao governo de São Paulo e prefeituras no auxílio às vítimas", disse o presidente.