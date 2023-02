Janja curte carnaval de Salvador no camarote de Gilberto Gil

IS

Janja foi recepcionada pelo cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora (foto: Reprodução/Instagram) A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, curtiu o carnaval na tarde deste domingo (19), no camarote Expresso 2222, da família Gil, em Salvador, na Bahia. Ela foi recepcionada pelo cantor Gilberto Gil e a esposa, Flora. Nas redes sociais, Janja ainda posou para fotos com o artista e Fátima Mendonça, esposa do senador e ex-governador da Bahia, Jaques Wagner.

Ela e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcaram em Salvador na noite de sexta-feira (17) e seguem hospedados na base naval de Aratu, que conta com a praia privativa de Inema. A base é um destino tradicional de presidentes da República durante feriados ou recessos.

No último dia 14, em Santo Amaro, na Bahia, o petista relatou que tiraria uns dias de descanso no carnaval e que "os quatro anos seguintes serão os melhores" de sua vida e do povo brasileiro.

"Vou dar uma paradinha no carnaval porque também preciso dançar um pouco de carnaval. Nós vamos trabalhar mesmo. Pode ter certeza que os quatro anos que eu tenho pela frente serão os melhores quatro anos da minha vida e do povo brasileiro porque a gente vai voltar a sorrir, a ter esperança, a ter alegria", disse na data.