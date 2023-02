Encontro entre Janja e Jill Biden é cancelado por 'indisposição de saúde'

Janja e Jill Biden teriam um encontro nesta sexta-feira (10/2), mas precisou ser cancelado (foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Mandel NGAN / AFP)

O encontro privado entre a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, foi cancelado. A reunião entre as duas seria nesta sexta-feira (10/2), na Casa Branca, em Washington, mas precisou ser suspensa devido a uma “indisposição de saúde da senhora Biden”, informou a assessoria de Janja.

Janja e Jill Biden se encontrariam na tarde desta sexta-feira, duas horas antes da reunião entre o chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente norte-americano Joe Biden , sendo esse o momento mais aguardado da agenda que compõe a viagem de membros do governo brasileiro aos Estados Unidos.

Na manhã desta sexta-feira, Janja e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, visitaram o National Museum of African American History and Culture, que contempla a história da cultura Afro-Americana. "Uma visita emocionante e que nos encheu de certeza de que precisamos e teremos uma iniciativa assim no Brasil", garantiu a primeira-dama após a visita.

Memória é fundamental para construir o nosso futuro! Hoje pela manhã, estive com a ministra @aniellefranco no National Museum of African American History and Culture. Uma visita emocionante e que nos encheu de certeza de que precisamos e teremos uma iniciativa assim no Brasil. pic.twitter.com/1mAuZG8kGC %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 10, 2023

Com a alteração na agenda de Janja, a primeira-dama brasileira seguirá acompanhando Lula nos compromissos na Casa Branca, inclusive no encontro entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. A comitiva presidencial deve retornar ao Brasil no sábado (11/2).