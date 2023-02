Influenciadoras baixam o tom e apagam críticas sobre Janja

Na manhã desta quinta-feira (9), após a reação de Janja, as publicações foram apagadas e o tom dos novos posts mudou (foto: Ricardo Stukert/PR)

Influenciadoras excluídas de um evento no Palácio do Planalto, em Brasília, voltaram atrás e apagaram as críticas que fizeram ao presidente Lula (PT) e à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.



Intitulada "Encontro com os Influenciadores pela Democracia", a reunião ocorreu na quarta-feira (8), em Brasília.



Após fotos do encontro serem compartilhadas nas redes sociais, a youtuber Sabrina Fernandes, que tem mais de 433 mil inscritos em seu canal, endossou as queixas ao lado da escritora Milly Lacombe, da ativista Preta Ferreira e da comunicadora Debora Baldin.



Pessoas ouvidas pela coluna afirmam que a sensação foi a de que produtores de conteúdo que atuam há anos em favor do petista foram preteridos em nome de perfis que aderiram recentemente à campanha de Lula.



Em postagem em uma rede social, a primeira-dama reagiu: "Gente, a reunião de hoje foi a primeira de muitas. Esse é o momento de união e reconstrução. Temos muito trabalho pela frente. Vamos focar nisso".



Na noite de quarta, Baldin chegou a dizer que estava começando a achar "que é pessoal o problema". "Eu e a Sabrina Fernandes não somos chamadas pra absolutamente nada, ainda que tenhamos nos esfolado na campanha. O que é que explica? Dúvida sincera mesmo", questionou ela.

A youtuber do canal Tese Onze retuitou o post original e comentou: "Acostumei que no Brasil a gente só é 'influencer' quando o termo é usado pra desmerecer o trabalho".



Na manhã desta quinta-feira (9), após a reação de Janja, as publicações foram apagadas e o tom dos novos posts mudou. "Tudo aqui nessa rede vira uma dinâmica tóxica. Eu fiz uma reclamação na minha rede que tomou proporções bizarras, tenho que ficar lendo um monte de desaforo e gerando um buzz que não era o objetivo. Apaguei pra não render mais, gente", escreveu Baldin.



E seguiu: "Inclusive o pessoal do @lulaverso [nome da campanha do presidente nas redes] já me ligou, conversamos e está tudo certo. Tenho certeza de que estaremos juntos nas próximas".



Já Sabrina Fernandes disse: "Lembrete mensal de não usar essa rede pra fazer desabafo da vida pessoal. Galera mistura os assuntos do dia e de repente vira um caos".



A artista e ativista Preta Ferreira, que também foi às redes sociais para reclamar por não ter sido convidada, manteve os posts críticos.



Procurada pela coluna, ela diz que fez sua crítica "como aliada" e que espera que a equipe do governo federal "pense estrategicamente" nas próximas vezes.



"Muitos de nós influenciadores, artistas estivemos sempre na linha de frente desde a prisão do Lula, porém com o Lula eleito agora, os espaços de poder negociados e disputados. Quem organiza essa agenda muitas vezes pensa no individual", afirma ainda.



Entre os convidados presentes no encontro com Janja e Lula estavam os ativistas Raull Santigo e Ivan Baron (que subiu a rampa no dia da posse do petista), o jornalista Rene Silva, a atriz Ana Hikari e a comunicadora Ademara Barros (Ademaravilha).



Os influenciadores compartilharam registros do encontro nas redes sociais, inclusive uma foto de Janja e Lula se beijando.